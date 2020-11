„Težak dan je za nama“ Dr Bogdanović: U Areni ostalo desetak slobodnih mesta

Večernje novosti pre 40 minuta | Tanjug

U PRIVREMENOJ kovid bolnici "Arena" trenutno su na lečenju 484 kovid pacijenta i ostalo je još desetak praznih mesta, kaže glavni koordinator "Arene" dr Predrag Bogdanović.

On je rekao da su otpusti u toku, da se dnevno otpusti 30 do 50 bolesnika, kao i da su zdravstveni radnici u toj privremenoj bolnici imali besanu noć jer je na lečenje primljeno 60 bolesnika, a poslednja 24 sata 80 pacijenata. -Težak dan je za nama. Juče i tokom noći primili smo 80 pacijenata, samo u toku noći 60 bolesnika. To je do sada rekord, obično dnevno oko 50 pacijenata primimo na bolničko lečenje - naveo je Bogdanović. On je naglasio da je za mesec dana