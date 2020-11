Prepodne oblačno, popodne kratkotrajno razvedravanje

Nova pre 4 sata | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji danas ujutru mestimično slab mraz i magla, pre podne oblačno, posle podne kratkotrajno razvedravanje.

Vetar će biti slab i umeren, severozapadni, posle podne i noću severoistočni i jugoistočni. U toku noći u nižim predelima stvaranje magle. Najniža temperatura od -3 do 3, najviša od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu će ujutru i pre podne biti oblačno, posle podne kratkotrajno razvedravanje. Vetar slab i umeren, severozapadni, posle podne i noću severoistočni i jugoistočni. U toku noći u nižim delovima stvaranje magle. Najniža temperatura 1, najviša 6 stepeni. Do subote