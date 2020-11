Glavobolja za Stankovića: Zvezda bez pola tima napada Gent i proleće u Evropi

Vesti online pre 2 sata

Crvena zvezda u četvrtak od 18.55h gostuje Gentu u Belgiji u okviru 4.kola Liga Evrope.

Crveno-beli imaju 6 bodova, dok Belgijanci su bez bodova. Pozitivnim rezultatom šampion Srbije bi bio plasmanu u narednu fazu Lige Evrope. Međutim, to će biti vrlo teško s obzirom da će čak šest igrača nedostajati Dejanu Stankoviću. – Putujemo na gostovanje bez šestorice standardnih fudbalera: Kataija, Gobeljića, Sanogoa, Rodića, Kange i Gavrića. To ipak ne umanjuje naše planove i želje. Potrebna nam je jedna pobeda do kraja grupne faze da bismo obezbedili još