Makron: Ublažavanje mera od vikenda

Blic pre 6 sati

Francuska će za vikend početi sa ublažavanjem vanrednih mera uvedenih zbog virusa korona, izjavio je francuski predsednik Emanuel Makron.

On je u televizijskom obraćanju naciji rekao da će vlasti početi da ublažavaju mere, da će do božićnih praznika biti otvorene radnje, pozorišta i bioskopi, te da će ljudi moći da provedu praznike sa ostatkom rodbine. Makron je istakao da je najgore prošlo kada se radi o drugom talasu epidemije u Francuskoj, ali da će restorani, kafići i barovi morati da ostanu zatvoreni do 20. januara, kako bi se izbegla pojava trećeg talasa. U Francuskoj je zabeležen drastičan pad