Danas sunčano, ali hladno: Do 11 stepeni, evo kada nas čeka sneg

Kurir pre 4 sata

Magla i niska oblačnos t u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka, danas će se ponegde zadržati veći deo dana, dok će u ostalim krajevima Srbije biti pretežno sunčano.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni, a ujutru je mestimično moguć slab mraz. Najniža temperatura od -4 do 1 stepen, a najviša od 4 do 11 stepeni. Do subote će biti suvo, u nižim predelima maglovito, tmurno i hladno, a u brdsko-planinskim pretežno sunčano. Padavine se povremeno očekuju tek u nedelju i u prvoj polovini naredne sedmice - u nižim predelima uglavnom kiša, a u brdsko-planinskim sneg. (Kurir.rs/Tanjug) Kurir Autor: Kurir