Tramp uporan do kraja: O masovnoj krađi na izborima govoriću pred Senatom Pensilvanije!

Kurir pre 46 minuta

Aktuelni predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će govoriti pred Senatom Pensilvanije o, kako navodi, masovnoj krađi glasova na izborima u toj saveznoj državi.

"Govoriću pred Senatom države Pensilvanije, na veoma važnom saslušanju koje je sada u toku. Pričaću o masovnoj prevari birača koja se dogodila na izborima 2020. godine", napisao je u sredu Tramp na Tviteru. I will be speaking before a very important Pennsylvania State Senate hearing which is in process now. Talking about the massive voter fraud which took place in the 2020 Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020 Guverner Pensilvanije Tom