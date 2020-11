Potvrđeno: Stadion u Napulju - Dijego Maradona

N1 Info pre 23 minuta | Branimir Smilić

Stadion San Paolo, dom fudbalera Napolija, ubuduće će nositi ime Dijega Armanda Maradone koji je preminuo u sredu, 25. novembra, u 60. godini.

Predsednik italijanskog kluba Aurelio de Laurentis je ranije u sredu potvrdio da će biti razmotrena ideja da ime stadiona bude preimenovano, a samo nekoliko časova kasnije stigla je i potvrda. Reflektori na stadionu Dijego Maradona biće upaljeni tokom cele noći i na taj način klub odaje poštu velikanu. OFFICIAL: Napoli's stadium ‘San Paolo’ will be re-named in honor of Diego Maradona. pic.twitter.com/hraSi4jPYd Maradona je prvi put na stadion u Napulju kročio 7.