Jedan grad pamti: “Mnogi su sinove nazvali Dijego…”

Nova pre 23 minuta | Autor:Spasoje Veselinović

Predsednik fudbalskog kluba Napoli Aurelio De Laurentis rekao je da bi stadion tog kluba mogao da bude nazvan po legendarnom igraču Dijegu Armandu Maradoni. “Želeo bih da prikažem Maradonino lice na stadionu tokom utakmice sa Rijekom. Postoji ideja da se stadion nazove San Paolo-Maradona, to je nešto o čemu ćemo razmisliti”, naveo je De Laurentis za RMC Sport. On je od 1984. do 1991. godine igrao za Napoli i postao je legenda kluba. Osvojio je dve šampionske