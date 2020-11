Čačanski sindikat obrazovanja odlučio – sve škole od ponedeljka na onlajn nastavi

Politika pre 7 minuta

ČAČAK – Sindikat obrazovanja Čačak saopštio je da će sve osnovne i srednje škole u tom gradu zbog epidemiološke situacije u školama preći na onlajn nastavu od ponedeljka 30. novembra i da će to trajati do 21. decembra. Sindikat je danas saopštio da su učitelji, kao i učenici od prvog do petog razreda osnovnih škola, takođe ugroženi epidemijom koronavirusa „jednako kao i stariji učenici i njihovi nastavnici”. Odluku o prelasku kompletne nastave u Čačku na onlajn,