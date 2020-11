Ministarstvo demantuje da je u prvom talasu epidemije otpušteno 200.000 ljudi

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja demantovalo je danas navode da je u prvom talasu korona virusa otpušteno 200.000 ljudi u Srbiji.

Kako je saopštilo to ministarstvo, prema evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje od početka pandemije do danas, bez posla je ostalo 44.105 osoba, koja su podnela zahtev za novčanu naknadu zbog gubitka posla. „Procenat nezaposlenosti je 7.3 odsto, što je najmanje do sad“, navedeno je u saopštenju i dodato da je Vlada pomogla da se spreči „masovno otpuštanje“, jer je isplatila zarade za više od milion zaposlenih. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj