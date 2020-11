Kon: Nemam nikakve dobre reči po pitanju ponašanja za Crni petak

N1 Info pre 3 sata | N1 Beograd

Član Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa, epidemiolog dr Predrag Kon, kritikovao je gužve i redove u prodavnicama i tržnim centrima povodom tzv. Crnog petka, dana velikih sniženja. Kazao je, međutim, da Krizni štab nije mogao da donese pojedinačnu meru o zabrani Crnog petka i da je odgovornost na onima koji su to organizovali.

Izvor: N1 "Nemmam nikakve dobre reči po tom pitanju i po pitanju ponašanja za taj Crni petak. Teško da možete izdvojeno doneti neku meru i da zabranite Crni petak kada imate jasne mere za kompletnu situaciju. Onaj ko organizuje Crni petak direktno je odgovoran za sve ono što budu posledice. Ako se poštuju mere i obezbedi da funkcioniše, to bi moglo da se proguta, ali ako je činjenica da se stvaraju gužve, tu se odgovornost prenosi na one koji su to organizovali, a