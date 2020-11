Tiodorović: Smirivanje situacije od sredine decembra, „Crni petak“ će nas skupo koštati

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenio je da će krajem naredne sedmice ili od sredine decembra doći do postepenog smirivanja epidemiološke situacije.

On je za RTS izjavio da do Nove godine treba da dođe do uočljivijeg pada broja novozaraženih i da bi Srbija u 2021. godinu trebala da uđe „sa znatno boljom situacijom“. „Za potpuno smirivanje situacije ipak je neophodna vakcina… A do proleća će morati da traju mere očuvanja (zdravstvenog) sistema“, kazao je Tiodorović. On dodaje da će sa stanovišta popunjenosti kapaciteta i stope umiranja, sedmica pred nama biti teška, a najveću opasnost vidi u posledicama