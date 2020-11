Borbu sa kovidom 19 izgubila još 61 osoba, novozaraženih 7.041

RTS pre 21 minut

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je koronavirus potvrđen kod još 7.041 osobe, a od posledica zaraze preminuo je 61 pacijent. U bolnicama je više od 7.000 ljudi, a na respiratorima 254 osobe.

19:41 Mnogo ljudi u centru Beograda U Knez Mihajlovoj ulici u Beogradu su kafići i restorani zatvoreni, ali prodavnice rade i u ovom trenutku ima mnogo ljudi, javlja izveštač RTS-a. Your browser does not support the video tag. 15:34 U Čačku 205 hospitalizovanih Na svim odeljenjima u okviru Opšte bolnice Čačak, koja su pretvorena u kovid odeljenja, hospitalizovano je 205 pacijenata. U respiratornom centru smešteno je 20 pacijenata, od kojih je 10 na respiratorima. U