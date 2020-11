Selaković za RTS: Pružili smo ruku Crnoj Gori, želimo najbolje odnose

RTS pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković kaže za RTS da je Srbija postupila dostojanstveno, pružila ruku Crnoj Gori sa kojom, kako kaže, želi najbolje moguće odnose.

Nikola Selaković je, gostujući u Dnevniku RTS-a, rekao da je uveren da ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović nije učinio diplomatski preršaj, kako je navedeno u obrazloženju i proglašenju za personu non grata u Podgorici. "A i ako jeste, to nije razlog da bude proglašen personom non grata. Nije govorio o najvišem zakonodavnom telu, o odlukama Velike narodne Skupštine iz 1918, govorio je u pomirljivom, miroljubivom tonu, govorio je da to, ako se razlikujemo