Vučić: Ako zatvorimo sve, ne znam od čega ćemo moći bilo šta da platimo

Danas pre 7 sati | Piše: Beta

Predsednik Srbije ALeksandar Vučić kazao je da će nova kovid-bolnica u Batajnici za tri ili četiri dana početi da prima prve pacijente, a da će da će taj medicinski centar najkasnije od petka ujutro moći da primi 800 pacijenata.

On je tokom obilaska radova na kovid-bolnici u Kruševcu naveo da se nada da će ta ustanova do 15. decembra početi sa prijemom pacijenata, a da će on svakako otpočeti najkasnije do 20. decembra. „Nastavljamo izgradnju KCV, mnogih opštih bolnica, ovde donosimo 15 respiratora, u Beogradu će biti 250 respiratora, popunjavamo te objekte najmodernijom mogućom opremom“, kazao je Vučić. On je dodao i da se Srbija suočava sa bezbroj problema, da gradnja u bolnica u kratkom