Ružić: Onlajn nastava nije kao rad u učionici, ali nije ni novotarija

BEOGRAD - Naš obrazovni sistem je pokazao visok stepen adaptabilnosti i vitalnosti. Svakodnevno dobijamo podatke koliko ima zaraženih u prosveti i to uopšte nije tajna. Ne treba izazivati paniku, to nisu brojke od desetina hiljada zaraženih. U sistemu od predškolskih ustanova, osnovnih škola, srednjih škola i fakulteta ima oko 150.000 zaposlenih, a procenat zaraženih se kreće od 3,5 do 3,8. U predškolskim ustanovama to je 0,04 odsto. Neki plafon, dakle, ide do 4 odsto u celom sistemu vaspitno-obrazovnog

Izneti predlozi za uvođenje oštrijih mera Ružić izjavio je da su na današnjoj sednici Kriznog štaba za borbu protiv korone izneti predlozi za uvođenje oštrijih mera, dodajući da očekuje da će takva biti i nova odluka države. ''Imali smo na sednici Kriznog štaba različite predloge i preporuke koje će biti sažete u pisanoj formi i predate predsednici Vlade Ani Brnabić kao zvanična preporuka. Predlozi idu u pravcu još oštrijih mera'', rekao je Ružić. Prema njegovim