Zbog „crnog petka“ čeka nas teška nedelja

Sputnik pre 8 sati

Epidemiolog Branislav Tiodorović ocenjuje da ćemo ove nedelje imati tešku epidemiološku situaciju jer će, kako je ukazao, gužve koje su se dogodile za „crni petak“ i sa drugih okupljanja sigurno za jedno pet do sedam dana dati rezultat u vidu broja pozitivnih i obolelih.

„Samo pod uslovom da mere budu poštovane i da se svako ponaša odgovorno, imaćemo zaravnjenje krive do 10. decembra, da bi tamo do Nove godine mogli da očekujemo opadanje i smirivanje“, rekao je Tiodorović, koji je i član Kriznog štaba. On je za „Blic“ izjavio da je epidemija virusa korona neuporediva sa bilo kojom drugom, pa čak i sa onim velikim pandemijama gripa koje smo imali. „Ovo je nešto najteže što je do sada viđeno i ne samo što sam ja video i što sam mogao