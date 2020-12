Uplašeni, izolovani, stigmatizovani: Kako se leče i kako žive HIV pozitivni u vreme pandemije

Blic pre 2 sata | M.T.

Većina ljudi koji se HIV pozitivnih osoba sete samo na Svetski dan borbe protiv AIDS-a 1. decembra verovatno misle da zaraženi sidom ceo život žive kao svet pod globalnom pandemijom kovida 19.

Izolovano, povučeno, u stalnom strahu i riziku. Na sreću, to nije potpuno tačno zahvaljujući savremenoj terapiji lečenja AIDS-a. Ipak, to ne znači da HIV pozitivne osobe nisu dodatno pogođene pandemijom pogotovo što su im infektolozi praktično nedostupni. Inače, u Srbiji je tokom ove godine otkriveno još 55 novih slučajeva HIV-a. Korona je mnogo toga promenila u životima svih ljudi, pa tako i HIV pozitivnih odsoba. Vidljivo je to i na Svetski dan borbe protiv