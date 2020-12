Ujutru slab mraz i magla, tokom dana pretežno sunčano

Nova pre 38 minuta | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

U Srbiji se danas ujutro očekuje mestimično slab, lokalno i umeren mraz, a u nizim predelima, po kotlinama i rečnim dolinama magla će se samo ponegde zadržati i pre podne.

Tokom dana u većini krajeva pretežno sunčano, samo u Timočkoj Krajini oblačno i tmurno. Duvaće slab i umeren vetar, istočni i jugoistočni, posle podne i uveče u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od -7 do -2, najviša od 1 do 5 stepeni. I u Beogradu ujutro slab mraz i magla. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, posle podne i uveče u pojačanju. Najniža temperatura oko -2, najviša oko 4 stepena. Do četvrtka ujutro