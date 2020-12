Vremenska prognoza - 3. decembar

RTS pre 3 sata

Sutra posle hladnog, a ponegde i maglovitog jutra, tokom dana oblačno i uglavnom suvo. Tek ponegde je popodne moguća slaba kiša, a u Timočkoj krajini i po koja pahulja. Duvaće košava, koja bi na jugu Banata mogla dostići i 100 kilometara na čas. Ujutro temperatura od -3 do 1, tokom dana od 6 do 10 stepeni, u Timočkoj krajini svežije do 2 stepena.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (izvor: RHMZ) 03.12.2020. Četvrtak Ujutro ponegde slavb mraz, po kotlinama magla. U toku dana pretežno, vetrovito i malo toplije, u većini mesta suvo. Posle podne ponegde na severu, zapadu i jugozapadu kratkoterajna slaba kiša. U Timočkoj Krajini oblačno i tmurno, moguć je slab sneg. Vetar slab i umeren, u višim planinskim predelima i u košavskom području jak, južni i jugoistočni, a u južnom Banatu