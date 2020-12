Dimitrijević: U bolnici u Leskovcu 78 zdravstvenih radnika kovid pozitivno

N1 Info pre 7 sati | N1 Beograd

Direktor Opšte bolnice u Leskovcu Nebojša Dimitrijević izjavio je u emisiji N1 Studio Live da je u ovoj ustanovi 78 zdravstvenih radnika kovid pozitivno, a da je 135, koji su sa njima bili u kontaktu, u izolaciji. "Uspeli smo da otklonimo dodatnu opasnost od zaražavanja ostalih zaposlenih, kao i pacijenata", istakao je on.

Izvor: N1 "Imamo ukupno 1366 radnika, i za sada niko ne trpi ovde. Želeo bih da se zahvalim volonterima koji su se prijavili, od lekara, preko sestara do nemedicinskih radnika. Oni se non stop prijavljuju i ja sam im posebno zahvalan.Neke smo i primili na određeno vreme, kao zamene za neke profesije koje moraju da rade, kao što je razvoz kiseonika", kazao je on. Kapaciteti ove bolnice nisu popunjeni, a uskoro se otvara i još jedno odeljenje za kovid pacijente. "Ima