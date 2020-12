Vlada usvojila mere, ugostitelji idu “pod ključ” za vikend

Nova pre 1 sata | Autor:Bojana Milovanovic

Vlada Srbije danas je usvojila mere koje podrazumevaju da vikendom neće raditi ništa sem apoteka, pumpi i prehrambenih prodavnica, a kazne za kršenje mera idu i do 300.000 dinara.

Danas usvojene mere, trebalo bi da stupe na snagu sutra, a one su: – prodavnice prehrambene robe mogu da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend; – apoteke, benzinske pumpe za točenje goriva i dostava hrane putem kurira mogu da rade neograničeno, sedam dana u nedelji; – pozorišta i bioskopi mogu da rade svaki dan do 17 sati, uključujući i vikend; – pijace radnim danima mogu da rade reglularno, a vikednom od 6 sati ujutru do 15 časova. – ugostiteljske i