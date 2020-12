Košava na jugu Banata i do 100 kilometara na sat, RHMZ izdao upozorenje

RTS pre 1 sata

U Srbiji, hladno i ponegde maglovito jutro. U košavskom području jak vetar. Tokom dana oblačno i uglavnom suvo. Popodne je ponegde moguća slaba kiša, a u Timočkoj krajini i po koja pahulja.

Duvaće košava, koja bi na jugu Banata mogla dostići i 100 kilometara na čas. Košava bi mogla da oslabi tek u utorak. Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je jutros upozorenje na olujni jugoistočni vetar u košavskom području, od danas do 9. decembra. "Tokom prve dekade decembra u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar sa najjačim udarima na jugu Banata, uglavnom od 24 do 28 m/s, odnosno 85 do 100 km/h", objavljeno je na sajtu RHMZ. Navedeno je da