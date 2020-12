Korona virus: Ruska vakcina u Srbiji na laboratorijskoj kontroli, Fajzerova stigla u Britaniju

BBC News pre 24 minuta

Ruska vakcina protiv korona virusa Sputnjik V stigla je u Srbiju, dok na snagu danas stupaju strože protivepidemiološke mere, a svet se bori sa velikim rastom broja zaraženih.

U poslednja 24 sata u Srbiji je preminuo još 61 pacijent, zabeleženo je 7.802 slučaja zaraze, a ukupan broj registrovanih slučajeva od početka epidemije je 199.158.

Nakon što su Fajzer i Biontek podneli zahtev za registraciju vakcine u Srbiji, Rusija je na laboratorijsku proveru u Agenciju za lekove i medicinska sredstva dostavila 20 doza vakcine Sputnjik.

„BIA ih je prosledila tamo i naši stručnjaci imaju vremena da narednih dana i nedelja to ispitaju i kažu da li možemo to da prihvatimo ili ne", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić za RTS.

On očekuje da će Srbija do kraja godine dobiti prve doze Fajzerove i Biontekove vakcine, a do kraja februara i početka marta ukupno 350.000 doza.

Svet je sve bliži početku vakcinacije - prvi kontigent cepiva koji proizvode ovde dve kompanije stigao je u Veliku Britaniju, dok od danas stanovnici Moskve mogu da se prijave za da prime vakcinu, a kompanija Moderna najavljuje proizvodnju 500 miliona do milijardu doza u 2021.

U svetu je do sada zaraženo 64,5 miliona ljudi, a preminulo je više od 1,49 miliona. Oporavilo se oko 41,4 miliona ljudi, pokazuju podaci Džons Hopkins univerziteta.

Šta se dešava u Srbiji?

Kompanije Fajzer i Biontek podnele su zahtev za registrovanje vakcine protiv Kovida-19 u Srbiji, potvrđeno je za BBC na srpskom iz Fajzera.

Uz zahtev je predata i dokumentacija o vakcini, rekla je Urša Lakner, menadžerka korporativnih poslova u Fajzeru.

ALIMS sada proverava dokumentaciju vrlo rigorozno i temeljno, rekao je za RTS Pavle Zelić iz Agencije.

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je korona virus potvrđen kod još 7.802 ljudi, a od posledica zaraze preminuo je 61 pacijent.

Testirano je 22.243 ljudi, broj hospitalizovanih je 7.726, a na respiratorima je 288 pacijenata.

Prema novim merama koje stupaju na snagu u petak, prodavnice prehrambene robe moći će da rade svaki dan do 21 sat, uključujući i vikend.

Pozorišta i bioskopi mogu da rade svaki dan do 17 sati, uključujući i vikend, dok će pijace radnim danima biti otvorene regularno, a vikendom od šest ujutru do 15 sati.

Ugostiteljske i trgovinske firme, restorani, kafići i barovi, klubovi, tržni centri, igraonice, kladionice, prodavnice i svi drugi prodajni objekti, kozmetički i frizerski saloni, saloni lepote, fitnes centri, teretane i vežbaonice, spa centri i bazeni mogu da rade radnim danima do 17 sati, a vikendom ne mogu uopšte da rade.

Institut za ortopediju Banjica od juče prima kovid pacijente, a direktor te zdravstvene ustanove Zoran Baščarević kaže da su kapaciteti već popunjeni.

On je za TV Pink kazao da ta bolnica ima 30 mesta na odeljenju i 17 na intenzivnoj nezi.

„Sada su mnogo teži pacijenti nego u prethodna dva talasa i svi koji su zbrinuti kod nas su na kiseoničkoj potpori", rekao je.

Kliničko-bolnički centar Zemun je u poslednja 24 sata primio isti broj pacijenata koji je otpustio, rekli su nadležni.

Broj pregleda u Kliničkom centru Kragujevac je veliki, oko 800 dnevno, kažu iz te ustanove.

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Ukratko iz sveta:

Od posledica korona virusa preminuo je bivši predsednik Francuske Valeri Žiskar D'Esten

Valeri Žiskar D'Esten Bivši predsednici Amerike primiće vakcinu u televizijskom prenosu uživo

primiće vakcinu u televizijskom prenosu uživo Mađarska razmatra nove mere, Grčka produžava trajanje postojećih

razmatra nove mere, produžava trajanje postojećih Italija ograničava putovanja uoči praznika

ograničava putovanja uoči praznika U Rusiji rekordan broj zaraženih

rekordan broj zaraženih SZO pozdravlja napredak u razvoju vakcine

Pogledajte video: Zašto se Kovid-19 tako lako prenosi?

Kakva je situacija u regionu?

Zemlje u regionu beleže svakodnevni rast broja zaraženih:

Hrvatska - 134.881 potvrđen slučaj

Do sada je preminulo 1.916 pacijenata, a oporavilo se 110.355

Bosna i Hercegovina - 90.378 potvrđena slučaj

Do sada je umrlo 2.773 ljudi, a oporavilo se 54.967.

Slovenija - 79.566 potvrđenih slučajeva

Ukupno je do sada preminulo 1.574 ljudi.

Severna Makedonija - 63.890 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 1.825 ljudi, a oporavilo se 40.977.

Na snazi je zabrana okupljanja u grupama više od četiri osobe u javnom prostoru, odnosno parkovima, javnim površinama ili bilo gde na otvorenom tokom celog dana, a predviđena je kazna od 500 evra.

Obavezno je nošenje zaštitne maske na otvorenom i u zatvorenom, dezinfekcija ruku, kao i održavanje fizičke udaljenosti od dva metra kad god je to moguće.

Ministarstvo zdravlja je apelovalo na stanovništvo da u predstojećem periodu proslava maksimalno poštuju mere kako se ne bi ponovilo pogoršanje situacije kao tokom prvog talasa epidemije.

Kosovo - 40.117 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 1.026 ljudi, a oporavilo se 25.586.

Crna Gora - 36.351 potvrđen slučaj

Preminulo je 510 ljudi, a oporavilo se 25.409 pacijenata.

U Crnoj Gori je produžen policijski čas i sada će trajati od 19 časova do pet sati ujutru. Strože mere - zabrane okupljanja, ograničen rad objekata i druge, na snazi su do 8. decembra.

Pogledajte video: Da li mutacije čine korona virus opasnijim?

Kako je u svetu?

Regionalni direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Hans Kluge ocenio je da obećanja o razvoju vakcine protiv korona virusa predstavlju potencijalnu prekretnicu.

Obraćajući se na brifingu iz Kopenhagena, Kluge je rekao da će zalihe vakcine biti veoma organičene u ranim fazama i istakao da države moraju da odluče ko će imati prioritet prilikom vakcinacije.

Vlada Italije uvela je zabranu putovanja tokom novogodišnjih praznika kako bi pokušala da spreči širenje koronavirusa, javlja Gardijan.

Nova pravila imaju cilj da zaustave cirkulaciju virusa kroz zemlju tokom prazničnog perioda, tako što će se ograničiti broj okupljenih na jednom mestu.

Putovanja između italijanskih pokrajina će biti zabranjena od 21. decembra do 6. januara, a ljudi neće smeti da napuštaju gradove 25. i 26. decembra i 1. januara.

Italija odavno više nije jedino žarište u Evropi, kao na početku pandemije.

Grčka je u drugom ciklusu zaključavanja, a odlučeno je da će ono trajati nedelju dana duže nego što je planirano.

Restriktivne mere biće na snazi do 14. decembra, rekao je portparol vlade Stelios Pecas.

U Mađarskoj vlada će doneti odluku o novim restriktivnim merama koje stupaju na snagu 11. decembra.

Đerderli Guljaš, šef kabineta mađarskog premijera Viktora Orbana, najavio je pokretanje kampanje za registraciju građana za dobijanje vakcine protiv koronavirusa.

Situacija je kritična i u Rusiji, koja je zabeležila 28.145 novih slučajeva korona virusa - najveći broj od početka pandemije.

Ipak, najviše zaraženih i preminulih i dalje ima u Americi, gde je Kovidom-19 zaraženo 14,3 miliona ljudi, a umrlo skoro 280.000.

Pogledajte video: Sve o prvoj vakcini

Direktor američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti Robert Redfild upozorio je da će Kovid-19 predstavljati najmračniju zdravstvenu krizu u istoriji te zemlje.

Milioni Amerikanaca zanemarili su upozorenja da izbegavaju putovanja i velika okupljanja na praznični Dan zahvalnosti.

Redfild je upozorio da Ameriku čeka teških nekoliko meseci pre nego što vakcine postanu široko dostupne.

Da bi kod stanovništva razvili poverenje u proces vakcinacije, bivši predsednici Barak Obama, Džordž Buš mlađi i Bil Klniton prijavili su se da dobrovoljno prime vakcinu protv kovida-19 i to tokom televizijskog prenosa.

Pogledajte: Kako Kovid-19 utiče na telo

