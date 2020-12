"Ne zanima me: Lepota!" Dejan Stanković nakon izborenog evroproleća hvalio igrače kao retko kad, ali sada je fokus samo na ovo!

Blic sport pre 8 sati | M.D.S.

Trener Crvene zvezde Dejan Stanković govorio je posle plasmana tog kluba u nokaut fazu Lige Evrope.

Ovo je veliki rezultat za crveno-bele. "Da, upravo tako. Svaka čast momcima, klubu, navijačlma. Nije lako. Bili smo fenomenalni od prvog do 90. minuta. Bilo je igrača koji su falili. Svi smo jedna grupa, svi smo jaki. Sa ovakvim odnosom... Odradili su sjajan posao", rekao je Stanković. Utakmica protiv Hofenhajma nije bilo naročito lepa za oko. "Ne gledam na lepotu. Ne zanima me lepota. Zanima me rezultat. Dobro smo stajali na terenu. Oni su jedna ozbiljna,