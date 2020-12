Kon: I dalje veliki pritisak na bolnice, skoro 1.000 hospitalizacija dnevno

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Član kriznog štaba za borbu protiv virusa korone doktor Predrag Kon rekao je za TV Pink da se nalazimo u nedelji u kojoj očekujemo efekat mera koje su uvedene, ali i onih od ranije i upozorio da slede novi izazovi, slave, Božić i Nova godina, za čiji doček se unapred već prodaju aranžmani.

„U Beogradu se naslućuje da će tog efekta biti, jer u poređenju sa podacima od prošlog vikenda, dolazi do blagog opadanja broja zaraženih“, rekao je Kon. On je istakao da je pritisak na bolnice i prijem i dalje veoma veliki, skoro 1. 000 hospitalizacija dnevno i dodao da je bolnica u Batajnici došla u bitnom trenutku. „U ovom trenutku sistem je prenapregnut, ali još uvek ima mesta i ni jedan jedini pacijent se ne ostavlja bez nege“, rekao je Kon. On je objasnio da