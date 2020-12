Ministarka: Nisu dobre slike sa Kopaonika, potrebna bolja organizacija

N1 Info pre 4 sati | RTS FoNet

Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić izjavila je za RTS da o početku skijaške sezone odlučuje Javno preduzeće "Skijališta Srbije", da nisu dobre slike sa Kopaonika, kao i da je bilo mnogo načina da se skijašima objasni na koji način moraju da se zaštite.

"Ako me pitate da li su slike sa Kopaonika dobre, naravno da nisu. Naprotiv, smatramo da su kontraproduktivne i da je bilo mnogo načina da se građanima koji su želeli da skijaju objasni na koji način moraju da se zaštite", istiakla je Matić. Ona kaže da razume preduzeća kojima je važan što veći broj turista, ali naglašava da to ne može da opravda neodgovorno ponašanje ni građana ni javnih preduzeća. "Mislimo da je to pitanje samo organizacije koja nije toliko