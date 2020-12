Nožem izbušio gume na 22 automobila u Knjaževcu

Nova pre 6 sati | Autor:Tanja Milovanović

Policija u Knjaževcu uhapsila je I. S. (42) iz ovog grada zbog sumnje da je učinio krivično delo nasilničko ponašanje i tokom vikenda oštetio čak 22 automobila. Sumnja se da je on u noći između petka i subote oštetio 22 automobila, parkirana na različitim mestima u Knjaževcu, tako što je što nožem izbušio pneumatike, a potom na isti način oštetio i svoje vozilo, navodi se u saopštenju MUP. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu