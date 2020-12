I danas olujni vetar: RHMZ objavio koliko dana će trajati

Nova pre 5 sati | Autor:Tanjug Autor:Tanjug

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da će do 10. decembra u košavskom području duvati jak i olujni jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa orkanskim udarima.

Kako je navedeno u upozorenju objavljenom jutros na sajtu RHMZ, najjači udari vetra očekuju se danas pre podne na jugu Banata – od 100 do 140 km/h (28 do 40 m/s), a u Beogradu od 70 do 80 km/h (20 do 23 m/s). U ostalim danima udari košave na jugu Banata biće uglavnom do 100 km/h (do 28 m/s), a na području Beograda do 60 km/h (17 m/s). Tokom prve dekade decembra u košavskom području duvaće jak i olujni jugoistočni vetar. U Srbiji će danas biti oblačno, hladnije,