Đerlek: Ozbiljno se spremamo za vakcinaciju, okanimo se teorija zavere

Danas pre 4 sati | Piše: Beta

Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je danas da je epidemiološka situacija u Srbiji teška, ali „zdravstveni sistem ima još kapaciteta i u bolnicama i ljudskih resursa“.

Govoreći o vakcinaciji protiv korona virusa, on je za TV Pink ocenio da se „naš sistem ozbilno sprema za imunizaciju stanovništva“, dodajući da su „urađeni akcioni planovi, vodi se računa gde će skladištiti vakcine i kako ćemo sve to sprovesti“. „Ono što je najvažnije, očekujemo odluku naše Agencije za lekove i sanitetski materijal, to je jedna od najrigoroznijih institucija u Itočnoj Evropi“, rekao je Đerlek. On je podstio da je u Srbiju stigla dokumentacija za