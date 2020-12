Nakon svađe ubo suprugu nožem u leđa: Milanu (45) određen pritvor do 30 dana

Blic pre 5 sati | S. B. M.

Osnovni sud u Loznici, na predlog OJT, odredio je pritvor Milanu M. (45) iz Tršića.

On je osumnjičen da je, u subotu po podne, u porodičnoj kući, nožem u leđa ubo suprugu N. M.(47), a zakačio sina M.M. (20), koji je pokušao da zaštiti majku. Jauke je čuo komšiluk, brzo je stigla policija i Milan, koji je, inače, kao i njegova supruga, zdravstveni radnik, je uhapšen. Određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 časova, uz saglasnost OJT.Posle saslušanja u OJT, sudija za predhodni postupak je, ramatrajući predmet, odlučio da ova Tršićanin, do daljeg,