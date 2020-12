U Banjaluci uhapšen ubica monaha iz manastira kod Šipova

Danas pre 48 minuta | Piše: Beta

U motelu „Nana“ u Banjaluci uhapšen je Dragan Ševo, osumnjičeni za ubistvo monaha SPC Stefana, u manastiru Glogovac kod Šipova.

Motel gde je Ševo iznajmio sobu, bili su opkolili policajci i pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ). Ministar unutrašnjih poslova RS, Dragan Lukač, izjavio je da je policija pokušala ubediti Ševu da se preda, ali da je on to odbio. „Pretio je da će se ubiti nožem… Specijalci su brzo upali u sobu, a on je uspeo nožem da se poseče po nozi“, ali su ga specijalci brzo savladali i uhapsili, kazao je Lukač novinarima. Ševo je posle hapšenja odvezen kolima