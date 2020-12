Stefanović: Vučić je ozbiljno bezbednosno ugrožen

N1 Info pre 1 sat | FoNet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić jedini je u zemlji koji je ozbiljno bezbednosno ugrožen, a zajedno sa članovima svoje porodice suočava se sa dehumanizacijom i kriminalizacijom, izjavio je ministar odbrane i šef Biroa za koordinaciju službi bezbednosti Nebojša Stefanović.

"Svakoga dana se o Vučiću i njegovoj porodici u javnosti plasiraju laži, a vi ste onda stalno primorani da dokazujete da su to neistine, pa se stvara vrzino kolo koje iscrpljuje i koje će kod nekih ljudi stvoriti utisak da "nečeg tu ima", što i jeste cilj onih koji to rade", rekao je Stefanović za TV Pink. On je naglasio kako je bio šokiran pokušajima kriminalizacije Vučićeve dece i upozorio da su potom usledile i pretnje po život, što je nazvao formom "hibridnih