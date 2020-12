Direktor Kancelarije Za KiM Petković: Za uspešan nastavak dijaloga - formiranje ZSO

Kurir pre 3 sata

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Peković izjavio je da je i u današnoj, novoj rundi tehničkog dijaloga sa Prištinom, prvo pitanje na kojem je Beograd insistirao bilo formiranje Zajednice srpskih opština (ZSO), dodajći da se razgovaralo o imovini i finansijskim potraživanjima.

Petković je podsetio da je prošlo 2.800 dana, a da ZSO nije formirana. "Za nas je to ključno pitanje i ako govorimo o uspešnom nastavku dijaloga neophodno je da dođe do formiranja ZSO“, rekao je on novinarima nakon sastanka u Briselu. Petković je preneo da se danas govorilo o imovini i finansijskim potraživanjima, što je veoma važno pitanje. "Dobro je da nakon sedam i po godina konačno govorimo o imovini i finansijskim potraživanjima. To je vrlo osetljivo, krupno i