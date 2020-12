Kombijem pregazio ženu u Vladimircima i pobegao

RTV pre 1 sat | Tanjug

ŠABAC - D. D. (58) iz okoline Vladimiraca uhapšen je zbog sumnje da je sinoć, vozeći kombi, naleteo na 59-godišnju sugrađanku, koja je od zadobijenih povreda preminula.

Potom je nastavio da vozi, a policija ga je danas pronašla i uhapsila, saopštila je Policijska uprava u Šapcu. On se tereti za krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Šapcu, određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.