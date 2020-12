Da li će biti novogodišnjeg slavlja u Beogradu? Grad doneo konačnu odluku, evo šta je u planu

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

GRAD Beograd je danas posle dopisa Gradskog zavoda za javno zdravlje doneo odluku da se ove godine ne organizuju tradicionalne novogodišnje manifestacije, potvrdio je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Prema toj odluci, Grad Beograd ne organizuje nijedan javni događaj povodom dočeka Nove 2021. godine. - Sa ovom odlukom čekali smo do danas kada smo dobili zvaničan stav Gradskog zavoda za javno zdravlje da nema uslova za organizaciju ovih događaja - kazao je Vesić. On napominje da to znači da ove godine neće biti ni Božićnog seoceta, ni Ulice otvorenog srca, ni Trga bajki, ni popularnih tezgi u Knez Mihajlovoj, ni programa 'Beograd otmeno', ni tradicionalnih