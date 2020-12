Doktor Tiodorović bez dileme oko nove godine: Onaj ko organizuje žurke treba da bude kažnjen za namerno širenje zaraze

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti onlajn

KLjUČ uspeha u borbi protiv kovida je rigorozna kontrola nad sprovođenjem mera, s primenom kažnjavanja tako da onaj ko organizuje žurke i okupljanja bude kažnjen krivično za namerno širenje zaraze, a ne samo sa 150.000 dinara, rekao je epidemiolog Branislav Tiodorović.

Tiodorović navodi, da je nekima ta suma novca za kaznu isplativa da daju, s obzirom na to da im je zarada kršenjem mera mnogo veća. - Moramo da smanjimo rizike, broj zaraženih, a time i umrlih, to je najvažnije - ističe Tiodorović. On naglašava da trenutno Krizni štab, pored mera za naše građane koji dolaze iz inostranstva insistira na rigoroznoj kontroli sprovođenja mera. - Uzmimo Beograd, koji ima 2,5 miliona stanovnika. I neka samo jedan odsto njih ne poštuje