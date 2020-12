Zadavio osamdesetogodišnju suprugu nakon rasprave? Uhapšen osumnjičeni za ubistvo kod Aranđelovca

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Aranđelovcu uhapsili su D. L. (1936) iz okoline Aranđelovca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Sumnja se da je on sinoć, nakon rasprave, zadavio osamdesetogodišnju suprugu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu u Kragujevcu.