Danas oblačno i uglavnom suvo, temperatura do 10 stepeni

U Srbiji će danas biti pretezno oblačno, iznad većeg dela zemlje suvo.

Na jugu, jugoistoku i istoku mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa slabim snegom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u košavskom području ujutro i pre podne povremeno i jak, posle podne u slabljenju. Najniža temperatura od 0 do 5, najviša od 5 do 10 stepeni. I u Beogradu pretežno oblačno i suvo. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 4, najviša oko 8 stepeni. Do ponedeljka oblačno, mestimično s kišom, na visokim