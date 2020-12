Haos u Njujorku: Zateleo se vozilom u pešake, ima povređenih (video)

Večernje novosti pre 1 sat | Novosti online

NAJMANjE četiri osobe povređene kada se vozač zaleteo vozilom u grupu pešaka u Njujorku, javljaju svetski mediji.

Kako prenosi "Daily Mail", na lice mesta došle su ekipe Hitne pomoći i policija. Za sada nije poznat stepen povreda ljudi. Podsećanja radi, u Londonu je danas zabeležen sličan incident, kada se vozač takođe zaleteo u pešake. Reports Of Two Females In A Vehicle Plowing Through A Group Of Protesters In #NewYork #NYC Source: https://t.co/lvpmVwBcxP pic.twitter.com/ckLVo4M0Y4 — V̸̢̙̙͒̈̑̀͛̍͝engeance (@TheVengeance17) December 11, 2020 (Telegraf)