Tramp besan kao nikada ranije: To je sramota za Ameriku, nema mudrosti ni hrabrosti

PREDSEDNIK SAD Donald Tramp objavio je da je potpuno razočaran odlukom Vrhovnog suda koji je odbacio tužbu države Teksas kojom se traži poništavanje rezultata glasanja na izborima u četiri savezne države.

- Vrhovni sud nas je zaista izneverio. Nema mudrosti, nema hrabrosti! - objavio je predsednik SAD Donald Tramp na Tviteru. The Supreme Court really let us down. No Wisdom, No Courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2020 Tužbom, koja je podneta Vrhovnom sudu, traži se da se Džordžiji, Mičigenu, Pensilvaniji i Viskonsinu zabrani da daju elektorske glasove Trampovom demokratskom protivkandidatu Džozefu Bajdenu. - Dakle, vi ste predsednik Sjedinjenih