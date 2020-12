Želeo je da smrša kao DARKO, A onda mu se oštetio mozak i stalo srce Pevačev otac izgubio bitku, a danima su mu se borili za život

Kurir pre 4 sati

Otac Darka Lazića, Milan preminuo je danas usled komplikacija operacije želuca.

Njemu se se lekari borili za život na intezivnoj nezi, a par dana bio je i u komi. Milan je pre izvesnog vremena operaciju želuca kako bi smršao poput sina. Međutim nakon zahvata se sve zakomplikovalo i on je izgubio borbu za život. Nakon toga Darko je saopštio da mu je otac u lošem stanju. Lazić je ispričao i da su im lekari rekli da budu spremni na sve, kao i da mu stalo srce i da mu je mozak kompletno oštećen. View this post on Instagram A post shared by DARKO