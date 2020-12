U Srbiju samo uz PCR test ili karantin 10 dana

Nova pre 34 minuta | Autor:Milan Vukelić

Epidemiolog Branislav Tiodorović najavio je da će Krizni štab sutra doneti nove mere, među kojima je obavezan PCR test za sve koji ulaze u Srbiju.

Test ne bi smeo biti stariji od 48 sati. Oni koji nemaju PCR test moraće u karantin na 10 dana, rekao je Tiodorović za RTS. “Bez obzira na to što smo najbolji u regionu u hospitalizaciji, zato i imamo pune bolnice. Imamo i najviše testiranih na Balkanu. Pored toga, imamo najnižu stopu smrtnosti. Očekivali smo stabilizaciju do ovog termina, ali to se nije desilo. Imamo stagnaciju, zato ćemo sutra doneti nove mere, koje će biti efikasnije”, rekao je Tiodorović za