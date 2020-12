Vučić se obratio svetskim liderima: Predsednik Srbije govorio na samitu Climate ambition 2020 (video)

Večernje novosti pre 6 sati | Novosti online

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas na "Climate ambition 2020" samitu, koji organizuju UN, Velika Britanija i Francuska.

Srbija ulaže orgomne napore da poboljša energetsku efikasnost i to na obnovljivim izborima energije, poručio je danas predsednik Aleksandar Vučić i dodao da je to ambiciozan zadatak, kojem se mora težiti, uprkos pandemiji. Vučić je istakao da će Srbija do 2050. godine biti niskougljenično društvo sa konkurentnom i resursno efikasnom ekonomijom, koja će građanima pružiti nova, zelena radna mesta i kvalitetan život u klimatski otpornom društvu. U obraćanju na