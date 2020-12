Šta čeka beograđane za Novu godinu: Vesić se oglasio po pitanju policijskog časa: Grad Beograd je protiv toga, koliko je nama poznato to nije tema kriznog štaba

Blic pre 4 sati | S. B. M.

"Policijski čas kako za Novu godinu, tako i bilo kada, nije tema o kojoj se uopšte raspravljalo na kriznom štabu.

Na sutrašnjoj sednici, koliko je nama iz Beograda poznato, raspravljaće se samo o uvođenju PCR testa za one koji dolaze iz inostranstva u Srbiju i da li postojeće mere koje važe do utorka treba produžiti ili ublažiti" rekao je zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. On navodi da uvođenje policijakog časa nikada niko nije predložio na sednicama kriznog štaba od ukidanja vanrednog stanja. - Da je takva mera bila predložena mogu unapred da kažem da bi