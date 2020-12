Počela sednica Kriznog štaba

Nova pre 1 sat | Autor:Jelena Bulajić

Sednica kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa počela je u Palati Srbija.

Očekuju se odluke o tome kako ćemo provesti novogodišnje praznike i na koji način će u Srbiju moći da uđu svi gosti i naši zemljaci koji rade i žive u inostranstvu. Po svemu sudeći, biće obavezan PCR koji ne bi smeo da bude stariji od 48 sati. To je najavio i na to nas pripremio član Kriznog štaba Branislav Tiodorović, uz napomenu da će oni koji nemaju PCR test morati u karantin na 10 dana. “Bez obzira na to što smo najbolji u regionu u hospitalizaciji, zato i