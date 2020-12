Vučić: Snažna Srbija uvek smetnja, makar delu regiona

Kurir pre 6 sati

INĐIJA - Snažna Srbija se uvek doživljava kao pretnja, makar nekom u regionu, kaže predsednik Aleksandar Vučić.

Vučić je, upitan za izjavu episkopa bihaćko-petrovačkog Sergija da zna da Srbiji ide bolje kada napadaju njenog predsednika, kazao da se i sam iznenadio da su u jednom danu objavljena tri autorska teksta u jednoj od susednih zemalja o njemu i Srbiji, i to bez ikakvog povoda. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) - Ništa nisam rekao, uradio. Naprotiv ćutao sam tri dana pre troga, nisam se ni pojavljivao. Ni na koji način