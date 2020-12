Skandal u Sarajevu: Samo Dodik sa Lavrovom — Komšić i Džaferović izneli izgovore što su odbili susret

Sputnik pre 1 sat

Članovi Predsedništva BiH, Željko Komšić i Šefik Džaferović, koji bojkotuju susret sa šefom ruske diplomatije Sergejom Lavrovom u Sarajevu, izjavili su da su to učinili zato što, kako tvrde, ruski zvaničnik nije poštovao institucije i Ustav BiH.

Džaferović i Komšić su to rekli na zajedničkoj konferenciji u Predsedništvu BiH, gde su u tom trenutku razgovarali Lavrov i srpski član Predsedništva i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik. Rekli su da su nameravali da odu na sastanak sa ruskim ministrom i da mu kažu sve što imaju, ali su se, ipak, odlučili za zajedničku konferenciju za novinare, jer to, smatraju, ima veću težinu. Kao razloge nepoštovanja institucija BiH, naveli su to što tokom sinoćnjeg