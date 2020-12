Vučić: Gledaćemo da ponudimo ljudima sve vrste vakcina, pa neka biraju

Sputnik pre 2 sata

Prve količine vakcine stižu u Srbiju do kraja godine, najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Imaćemo dve, a možda i tri vakcine, dodao je on. On je naveo da će vakcinacija početi „najkasnije u januaru, ali možda i krajem decembra“ i da će gledati da se ljudima ponude sve vrste vakcina, te da mogu da ih biraju.

„Mi ćemo prve količine vakcina, bar dve različite vakcine, a možda i tri, imati pre kraja godine. Da li ćemo pre kraja ove ili početkom sledeće godine krenuti u vakcinaciju, zavisi od stručnih tela u zemlji, od zdravstvenih vlasti, kada one odobre“, rekao je Vučić i dodao da to pokazuje da je Srbija „među zemljama koje su se najbolje ponašale i zahvaljujući ugledu u svetu uspele da obezbede vakcine sa različitih destinacija“. Vučić je, tokom polaganja kamena