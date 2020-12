"Do pre par meseci sve je bilo normalno": Saša je ubio ženu, pa sebe, rodbina nije naslutila tragediju

Blic pre 3 sata | BRANKO JANAČKOVIĆ

"Lepo su živeli, skladan brak do prošle godine, a onda se nešto iskomplikovalo.

Do pre par meseci je sve bilo normalno, ne znam šta bih mogao da kažem, u šoku sam", kaže za "Blic" Dragan Ilić, rođak Saša Prokić (51) koji je danas u Aleksincu prvo ubio ženu M. P. (44), a zatim izvršio samoubistvo pucavši sebi u slepoočnicu. - Saša je bio zaposlen u fabrici profila i cevi u Aleksincu, a ona je radila u Grameru. Kako sam ja čuo nije bilo nesuglasica, ona je htela da ga napusti i razveli su se, a on to nije mogao da preboli, nije mogao da pređe